<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion SAFRAN C'EST PARTI ! Février et mars 2018

5 dates scolaires:



27/02: 2 Filages Au théâtre des Sables

01/02: Salle Gramoun Lélé

02/02: Luc Donat

06/02: Salle Gramoun Lélé

07/02: Stella Matutina



Médiation culturelle avec collège 2 canons le 19/02 Cité des Arts (Classe Maloya)

Médiation culturelle le 26/02 Collège Simon Lucas (Métiers du spectacle )+ Lycée Pierre Poivre ( classe option spectacle)

Atelier Flamenco au Collège Simon Lucas

Bord de scène pour toutes les représentations scolaires.





4 dates TOUT PUBLIC à retenir :



Pendant les dates tout public 4 jeunes danseurs talentueux participeront au spectacle .

1 danseuse de Flamenco (enchaine 5, 1er prix nationaux en flamenco en 3 ans concours F.F.Danse)

1 jeune danseuse du conservatoire de région ( danse contemporaine et flamenco avec flamenco974)

2 danseurs de Moringue qui pratiquent à très bon niveau.





28 Février: Avant première au théatre des des sables Etang Salé.



Ce que pense le théâtre:



Incroyable mélange entre le Flamenco et le Maloya. SAFRAN dépasse les frontières pour proposer un spectacle innovant qui mettra en relation des arts différents, musique, chant, image et des artistes issus de la scène internationale et locale.L'association Flamenco 974 vous embarque et vous fait savourer un "Safran" qui rallie métissage, découverte et le voyage !

Sur scène, huit artistes chanteurs, danseurs, musiciens et illustrateurs qui feront battre à l'unisson le coeur du Maloya et du Flamenco.



le 2 Mars au Théâtre Luc Donat:



Ce que pense le théâtre:



Lorsque le Flamenco rencontre le maloya… ou comment concilier deux arts majeurs de la planète monde.Les idées les plus folles sont souvent les plus productives. Qui pourrait croire que le flamenco incarné par les gitans d’Espagne et le maloya né d’un métissage de l’Océan Indien, ont tant de points en commun. Il aura fallu la folie et l’abnégation de Flamenco 974 pour faire vivre le projet Safran.



Installée et impliquée à La Réunion, cette association promeut la culture flamenca sous toutes ses formes.Ce nouveau spectacle est avant toute fruit d’une rencontre entre des artistes issus de la scène maloya - Stephane Guezille, Gérard Clara, Jean-Pierre Lignon -, les chanteurs/danseurs de la troupe Flamenco Vivo dirigée par Luis de La Carrasca et le dessinateur d’Hippolyte. Lorsque les rythmes du ternaire réunionnais rencontrent l’énergie ibérique, la scène s’embrase, couleur safran.



Pour réserver au Théâtre Luc Donat (Le Tampon) cliquez sur le lien suivant:





Le 3 Mars à l'Auditorium de Stella Matutina:



Ce que pense le théâtre:



Lorsque le Flamenco rencontre le maloya… ou comment concilier deux arts majeurs de la planète monde.



Les idées les plus folles sont souvent les plus productives. Qui pourrait croire que le flamenco incarné par les gitans d’Espagne et le maloya né d’un métissage de l’Océan Indien, ont tant de points en commun. Il aura fallu la folie et l’abnégation de Flamenco 974 pour faire vivre le projet Safran. Installée et impliquée à La Réunion, cette association promeut la culture flamenca sous toutes ses formes.



Ce nouveau spectacle est avant toute fruit d’une rencontre entre des artistes issus de la scène maloya - Stephane Guezille, Gérard Clara, Jean-Pierre Lignon -, les chanteurs/danseurs de la troupe Flamenco Vivo dirigée par Luis de La Carrasca et le dessinateur Hippolyte. Lorsque les rythmes du ternaire réunionnais rencontrent l’énergie ibérique, la scène s’embrase, couleur safran.





Le 4 mars à la Cité des Arts:



Ce que pense le théâtre:



Improbable. C’est ce qui, de prime abord, vient aussitôt à l’esprit lorsque l’on songe à mailler Flamenco et Maloya. Pourtant, avec des origines similaires, ces deux arts ont tout pour tisser des liens harmonieux ! Laissez-vous embarquer par l’association Flamenco974 et venez savourer un "Safran" pas comme les autres qui respire le métissage, la découverte et le voyage !Sur scène, retrouvez huit artistes chanteurs, danseurs, musiciens et illustrateur qui feront battre à l’unisson le coeur du Maloya et du Flamenco.



Médiation culturelle avec collège 2 canons le 19/02 Cité des arts



Safran mars 2018 sur Facebook vous aurez toutes les infos en temps réel sur ce projet inédit.

https://www.facebook.com/groups/148905579095350/?ref=br_rs



Programme Safran (1.84 MB) 27/02: 2 Filages Au théâtre des Sables01/02: Salle Gramoun Lélé02/02: Luc Donat06/02: Salle Gramoun Lélé07/02: Stella MatutinaMédiation culturelle avec collège 2 canons le 19/02 Cité des Arts (Classe Maloya)Médiation culturelle le 26/02 Collège Simon Lucas (Métiers du spectacle )+ Lycée Pierre Poivre ( classe option spectacle)Atelier Flamenco au Collège Simon LucasBord de scène pour toutes les représentations scolaires.Pendant les dates tout public 4 jeunes danseurs talentueux participeront au spectacle .1 danseuse de Flamenco (enchaine 5, 1er prix nationaux en flamenco en 3 ans concours F.F.Danse)1 jeune danseuse du conservatoire de région ( danse contemporaine et flamenco avec flamenco974)2 danseurs de Moringue qui pratiquent à très bon niveau.Incroyable mélange entre le Flamenco et le Maloya. SAFRAN dépasse les frontières pour proposer un spectacle innovant qui mettra en relation des arts différents, musique, chant, image et des artistes issus de la scène internationale et locale.L'association Flamenco 974 vous embarque et vous fait savourer un "Safran" qui rallie métissage, découverte et le voyage !Sur scène, huit artistes chanteurs, danseurs, musiciens et illustrateurs qui feront battre à l'unisson le coeur du Maloya et du Flamenco.Lorsque le Flamenco rencontre le maloya… ou comment concilier deux arts majeurs de la planète monde.Les idées les plus folles sont souvent les plus productives. Qui pourrait croire que le flamenco incarné par les gitans d’Espagne et le maloya né d’un métissage de l’Océan Indien, ont tant de points en commun. Il aura fallu la folie et l’abnégation de Flamenco 974 pour faire vivre le projet Safran.Installée et impliquée à La Réunion, cette association promeut la culture flamenca sous toutes ses formes.Ce nouveau spectacle est avant toute fruit d’une rencontre entre des artistes issus de la scène maloya - Stephane Guezille, Gérard Clara, Jean-Pierre Lignon -, les chanteurs/danseurs de la troupe Flamenco Vivo dirigée par Luis de La Carrasca et le dessinateur d’Hippolyte. Lorsque les rythmes du ternaire réunionnais rencontrent l’énergie ibérique, la scène s’embrase, couleur safran.Pour réserver au Théâtre Luc Donat (Le Tampon) cliquez sur le lien suivant: https://www.monticket.re/spectacle/detail/3542 Lorsque le Flamenco rencontre le maloya… ou comment concilier deux arts majeurs de la planète monde.Les idées les plus folles sont souvent les plus productives. Qui pourrait croire que le flamenco incarné par les gitans d’Espagne et le maloya né d’un métissage de l’Océan Indien, ont tant de points en commun. Il aura fallu la folie et l’abnégation de Flamenco 974 pour faire vivre le projet Safran. Installée et impliquée à La Réunion, cette association promeut la culture flamenca sous toutes ses formes.Ce nouveau spectacle est avant toute fruit d’une rencontre entre des artistes issus de la scène maloya - Stephane Guezille, Gérard Clara, Jean-Pierre Lignon -, les chanteurs/danseurs de la troupe Flamenco Vivo dirigée par Luis de La Carrasca et le dessinateur Hippolyte. Lorsque les rythmes du ternaire réunionnais rencontrent l’énergie ibérique, la scène s’embrase, couleur safran.Improbable. C’est ce qui, de prime abord, vient aussitôt à l’esprit lorsque l’on songe à mailler Flamenco et Maloya. Pourtant, avec des origines similaires, ces deux arts ont tout pour tisser des liens harmonieux ! Laissez-vous embarquer par l’association Flamenco974 et venez savourer un "Safran" pas comme les autres qui respire le métissage, la découverte et le voyage !Sur scène, retrouvez huit artistes chanteurs, danseurs, musiciens et illustrateur qui feront battre à l’unisson le coeur du Maloya et du Flamenco.Médiation culturelle avec collège 2 canons le 19/02 Cité des arts Lu 191 fois





Dans la même rubrique : < > Prix Célimène 2018 : Larrissa Balthazar s’offre le 1er Prix ! La journée de la femme du SDIS - 8 mars 2018