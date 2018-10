SAF: Un concours de mocktails pour promouvoir le "zéro alcool" pendant la grossesse

C’était le 9 septembre dernier, la Journée mondiale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale. Un événement d’envergure auquel se sont associés de nombreux acteurs de la prévention et du soin. Peu à peu, l’idée fait son chemin dans l’opinion publique : pendant la grossesse, c’est zéro alcool.Pour continuer à marteler ce message, les producteurs et importateurs de boissons alcoolisées regroupés sous la bannière "Avec Modération !" ainsi que les professionnels des CHR via l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière (UMIH) s’associent à SAF Océan Indien.Leur ambition ? Inciter le maximum d’établissements à participer à un concours de mocktails (de l’anglais mock, qui signifie imitation) qui se tiendra jusqu’au 21 octobre, et à envoyer leur recette à l’adresse mail concours.mocktails@gmail.com Un jury composé de SAF Océan Indien, d’Avec Modération ! Réunion et de l’UMIH Réunion déterminera le mocktail gagnant le 24 octobre. Les noms du mocktail et de l’établissement seront cités à travers une campagne d’affichage de prévention qui sera diffusée à la fin du mois de novembre, ainsi qu’à travers un dépliant distribué au grand public…Pour rappeler à tous que, fêtes ou pas, pendant la grossesse c’est zéro alcool !