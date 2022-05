A la Une . S'il est élu député, il compte laisser les commandes du vote aux citoyens

Rudy Thazard se présente dans la 4ème circonscription. Ce nom vous évoque peut-être quelque chose. En même temps qu’il déposait plainte contre les dirigeants du groupe religieux Extravagance, il a été le principal lanceur d’alerte contre leurs pratiques. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 16:11

Il n’a que faire des critiques portant sur son passé de fidèle du groupe religieux extravagance. Rudy Thazard annonce qu’il sera de la partie dans la 4ème circonscription. Mais de ce passé tumultueux dont la judiciarisation n’a pas encore livré l’épilogue, Rudy Thazard veut en faire une force. "Certains, pour me descendre, vont utiliser Extravagance donc je dis que s’ils font ça, ils vont développer ma force", clame-t-il, prêt à affronter les critiques.

Une fois cet historique rappelé, c'est bien son ambition pour La Réunion qui sera scrutée. Ainsi, c’est en proposant une démarche originale de représentation du peuple dans l’hémicycle qu’il compte se démarquer de la concurrence.



La population prend les commandes du député



"J’aimerais amener une approche totalement différente et innovante avec déjà une transparence totale sur toutes les dépenses du député et sur les hommes politiques en général", propose-t-il. D'ailleurs, la population sera au courant du moindre euro dépensé durant son mandat. Mieux, il ne compte pas s’attribuer l’indemnité parlementaire. "Les 5623 euros de parlementaire, je ne compte pas les prendre. Je les réinvestirai dans les projets de La Réunion, votés par les Réunionnais, sur une plateforme". Rudy Thazard veut en effet aller beaucoup plus loin que le carcan décisionnel actuel pour se calquer au mieux sur le choix de la population.



"Si je suis élu, c’est la population qui va décider. Peu importe ce que je proposerai à la population, d’aller à gauche ou d’aller à droite, d’être pour ou d’être contre. Chaque Réunionnais aura la possibilité d’être connecté à son député et de lui donner la tendance de ce qu’il préfère. Et en fonction du nombre de votes, je voterai ce que les Réunionnais décident et non pas ce que moi j’ai envie de voter", annonce-t-il ce mardi au cours d'une conférence commune avec Antoine Fontaine (3ème circonscription).



Rudy Thazard se lance en politique aux côtés de sa suppléante Rebecca Lepinay, une professionnelle de l’Arajufa qu’il connait depuis longtemps et qui partage ses mêmes valeurs.