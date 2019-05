Société “S’envoler vers le Rêve…” Neuf petits saint-paulois parrainés par 1000 Sourires à la découverte de la métropole C’est parti pour 17 jours d’aventures ! Ce lundi 6 mai, neuf petits saint-paulois, parrainés par l’Association 1000 Sourires ont pris l’avion pour la première fois, direction la métropole. Ces enfants, issus de milieux défavorisés, entament un voyage à la découverte de plusieurs villes métropolitaines, dont Marseille, Paris, Amiens, Saint-Dizier ou encore Salon-de-Provence. C’est la 11e fois que l’association 1000 Sourires, présidée par Ibrahim Ingar, emmène des enfants en métropole.

Ça y’est ! Les neuf petits veinards sont arrivés ce mardi matin à Marseille, après une nuit dans l’avion. A l’aéroport Roland Garros, la compagnie Air Austral, partenaire de l’opération, leur avait réservé un accueil en VIM (Very important marmailles) pour leur premier vol en avion. “C’est toujours un honneur de contribuer à faire rêver ces enfants, en apportant notre soutien à 1000 Sourires”, résume Emmanuelle Naoures, de la communication d’Air Austral. La compagnie avait ainsi prévu un comptoir spécial VIM pour l’enregistrement, un pot de départ ou encore photos avec l’équipage pour cette soirée de départ. Les adieux ont néanmoins été très émouvants, et parents et enfants ont même essuyées quelques larmes.

C’est la première fois que ces enfants et leurs parents sont séparés. « Il va quand même être à 10 000 kilomètres de moi, alors que jusqu’à maintenant, on n’a jamais été séparés plus d’une nuit … et encore, c’est parce qu’il dormait chez de la famille », confie la maman de Mérouane.

Un “projet social”, avant tout Du programme du voyage, les familles ne connaissent que les grandes lignes, car Ibrahim Ingar aime toujours garder une part de surprise. Deux jours à Disneyland Paris, une après-midi à la patinoire, une balade au zoo de Beauval, ainsi que deux matches de Ligue 1 (OM/OL et PSG/Dijon FCO), sont notamment prévus

“Ce voyage part d’un projet social et, avec le soutien de nos partenaires à La Réunion et ailleurs, nous allons leur faire vivre un rêve. Mais nous voulons surtout qu’ils apprennent des choses et qu’ils reviennent de ce voyage grandis, insiste Ibrahim Ingar. C’est pour ça que des journées citoyennes, avec les marins-pompiers de Marseille, avec le ministère de l’agriculture, ou encore avec l’armée de l’air, sont également au programme”.

“Ce qu’ils vont découvrir, même nous, adultes, nous n’en avons même pas rêvé tant c’est exceptionnel. Nous sommes vraiment heureux que notre enfant ait la chance de vivre ce rêve”, confient les parents de Curtis.



Pour remercier tout le monde au nom de ses petits camarades, Yannick avait préparé un petit discours avant le départ. “Nous remercions l’Association 1000 Sourires et toutes les personnes qui ont donné de l’argent pour nous permettre de prendre l’avion pour la première fois et d’aller en France. Nous allons représenter la Réunion.Nous espérons que nous allons apprendre et découvrir beaucoup de choses en France et raconter notre belle histoire à notre retour à notre famille et à nos copains de notre classe, de notre quartier et de notre équipe de foot.”



