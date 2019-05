“S’envoler vers le Rêve…”: Les marmailles à la rencontre du pilote Sébastien Nativel et des footballeurs Valère Germain et Dimitri Payet

Mercredi, la journée était plus sportive, mais toute aussi forte en émotion. Les petits footballeurs saint-paulois et les jeunes (U10) de l’Olympique de Marseille se sont entraînés ensemble sur la pelouse de l’OM Campus. Ils ont alors vu débarquer deux invités surprise : Valère Germain, attaquant de l’OM et parrain de l’opération, et Dimitri Payet, capitaine de l’OM. Les deux joueurs sont allés à la rencontre des enfants et se sont prêtés au jeu des photos et des dédicaces. Un moment fort pour ces petits footballeurs. “Je tiens à remercier Valère Germain, qui a accepté de parrainer cette opération à l’invitation de son ami Fabrice Abriel, ainsi que Dimitri Payet, qui est venu saluer les enfants, souligne Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires. C’est sûr, les marmailles garderont de beaux souvenirs de cette après-midi avec leurs idoles”.