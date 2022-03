Communiqué "S​outien à la filiere canne-sucre : le compte n’y est toujours pas"

Vendredi 25 Mars 2022 à 18:53

Le CPCS, le Comité Paritaire interprofessionnel de la Canne et du Sucre, adresse un communiqué qui fait part de sa déception quant à l'enveloppe allouée par le gouvernement à la filière canne-sucre de La Réunion :

Le CPCS, interprofession de la filière canne-sucre, a pris connaissance du courrier des ministres des Outre-mer et de l’Agriculture et de l’Alimentation adressé le 24 mars à ses deux coprésidents en réponse à la demande d’accompagnement complémentaire à hauteur de 35 M€, nécessaire à assurer sa pérennité.



Le CPCS salue la décision du Gouvernement d’allouer « une aide complémentaire de 14 millions d’euros par an, au bénéfice des planteurs de canne à sucre à La Réunion dès la campagne 2022 » mais dont le montant reste toutefois inférieur aux attentes. Ce soutien est partiel et ne tient pas compte des effets désastreux de la crise ukrainienne actuelle.



Le CPCS regrette par ailleurs que le Gouvernement ait ainsi fait le choix de ne soutenir qu’un seul des deux maillons de la filière, pourtant indissociables. Il lui a pourtant été démontré, documents à l’appui, qu’en l’absence de soutien complémentaire de l’État, les sucreries ne pourront pas maintenir leur équilibre financier jusqu’à l’échéance de la prochaine convention canne prévue en 2027.



Les professionnels de la filière canne-sucre souhaitent pouvoir engager les discussions permettant d’aboutir à une Convention-canne couvrant la période 2022-2027 mais ne disposent toujours pas d’un cadre juridique et financier permettant de garantir le prix d’achat de la canne par les industriels.



Conformément à l’invitation des Ministres, le CPCS demande donc à l’État la poursuite des discussions pour garantir l’équilibre économique des deux partenaires de la filière (planteurs et industriels) et permettre la signature de la prochaine Convention-canne au plus tard en juin 2022.



Il n’y a pas de sucreries sans cannes mais il n’y a pas non plus de cannes sans sucreries. Il est aujourd’hui indispensable de donner des perspectives à l’ensemble des acteurs de la filière.