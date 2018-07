Rythmes scolaires: Retour à la semaine de 4 jours à La Possession

Comme bon nombre de communes avant elle, La Possession retourne à la semaine de 4 jours. Le projet a été validé par les services de l’Education nationale. A la rentrée prochaine, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, les élèves auront classe de 8h à 11h30 puis de 13h15 à 15h45. La pause méridienne sera prolongée de 15 minutes.



Le service périscolaire sera assuré de 7h à 8h et 15h45 à17h30. Le mercredi jeunesse se tiendra de 8h30-17h30. Les inscriptions se feront auprès de la Caisse des Écoles à partir du 23 juillet 2018.



"Nous sommes heureux de pouvoir apporter une réponse concrète à l'ensemble des parents ayant des enfants scolarisés à la Possession. Dans le cadre de ce nouveau rythme scolaire, nous avons pour objectif d'apporter aux enfants une pause méridienne sereine et de qualité ! Éducation nutritionnelle, sensibilisation et activités calmes et épanouissantes variées seront proposées pour le bonheur de tous", se félicite Vanessa Miranville. Une pause méridienne qui sera encadrée par des animateurs et des contrats de service civique.