Politique Ruth Dijoux : "une journée militante pour mêler pratiques et engagements collectifs"

Ruth Dijoux, porte-parole départementale et référente sud de Génération Ecologie La Réunion, dresse le bilan d'une journée réunissant les militants de Génération Ecologie et des associatifs : Par LG - Publié le Dimanche 4 Septembre 2022 à 18:32

Dimanche 4 septembre s’est tenu un pique-nique partage réunissant, des militants de Génération Ecologie La Réunion, l’association « La Fresque du Climat » et l’association Saint-Pierroise « Actions écologiques et sociales » (AES), dont j’ai l’honneur d’être l’ambassadrice.

Parce qu’il est nécessaire de bien comprendre un problème pour y apporter des solutions et passer à l’action, « La Fresque du Climat » a pour objet essentiel la sensibilisation aux enjeux climatiques. Il s’agit d’une sensibilisation sans culpabilité, menée au travers d’ateliers dédiés à tous les publics.



AES quant à elle, défend l’idée d’une écologie positive et fait la promotion d’une cohésion sociale, priorité des politiques publiques. En ce sens, elle accompagne les particuliers ou les personnes morales dans la réalisation de projets éco-responsables ou sociaux.



Cette journée a été l’occasion de nous rappeler que les associations sont des acteurs essentiels à la vie de notre société. Elles sont actrices de la vitalité démocratique et des leviers de développement local, au travers de leurs actions de terrain. Elles agissent souvent avec de petits moyens mais toujours une grande volonté de l’engagement.