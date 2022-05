Politique Ruth Dijoux entend se battre pour l'urgence économique, écologique et démocratique

Ruth Dijoux, candidate aux législatives sur la 4ème circonscription, a présenté les grands axes de son programme lors d'une conférence de presse donnée ce mercredi.

Le communiqué :



Ce matin, Mme DIJOUX Ruth, candidate aux Elections législatives sur la 4ème circonscription qui regroupe Saint-Pierre, Petite-Ile et Saint-Joseph a présenté sa suppléante : une femme, un ticket de 2 femmes pour envoyer un message fort de la place de la femme en politique.



Ma suppléante sera Mme ETHEVE Stéphie, 32 ans, Médecin généraliste à Saint-Joseph, dans le quartier rural de la Crête.

Maman d'une petite fille de 4 ans, une famille qui a toujours été investie en politique avec son grand-père militant du parti communiste réunionnais sous l'égide de Paul VERGES, puis son père fut militant du Parti Socialiste.



"Si on ne donne pas aux femmes le droit de faire ce que font les hommes, elles doivent le prendre"



En effet, à l’égalité entre les femmes et les hommes a relevé qu’aux élections législatives de 2017 il y a eu une quasi- stagnation du pourcentage de candidates enregistrées investies par les partis en dépit du renforcement des contraintes légales et des retenues financières, c’est pour cette raison que ce choix a été fait.

- Les grandes lignes du programme ont été présentées autour des axes suivants :



* L’urgence économique, nous devons nous battre pour le pouvoir d’achat !



Le modèle économique réunionnais nécessite des spécificités législatives, afin de :

• renforcer les moyens d’initiative locale

• favoriser la création d’entreprise et l’accompagnement des jeunes ;

• encourager l’économie sociale et solidaire, et renforcer la sécurité alimentaire de la Réunion.

• lutter contre les pratiques anti concurrentielle



* L’urgence écologique, l’action s’impose encore plus sur une île !



L'écologie n’est pas une source de dépenses supplémentaires, surtout pour les ménages les plus modestes, mais au contraire une source d'économies, de revenus et de nouveaux débouchés pour les générations futures, qui n’est pas qu’un slogan de campagne.

• Faire évoluer les moyens de transport

• Valoriser les déchets

• Renforcer les politiques de protection animale



* L’urgence démocratique



Les taux d’abstention et l’émergence des mouvements citoyens démontrent que La Réunion doit entrer dans une nouvelle ère politique. Nous nous engageons à porter des propositions en faveur de la prise en compte de la parole citoyenne.

• Généralisation des conventions citoyennes

Nous nous engageons aussi à défendre des valeurs éthiques, essence même d’une société politique saine :

• Signature d’une charte éthique et prestation de serment des élus au début de mandat sur la charte

• Casier judiciaire vierge de tout candidat aux élections ;



Voici donc les grandes lignes de cette conférence de presse.



Ruth DIJOUX,

Candidate aux législatives sur la 4ème circonscription