Russie : Une jeune femme se taillade le bras pour protester contre le retrait de Kherson

Une femme russe, membre de l’organisation nationaux bolchévistes russes nostalgiques de la grandeur de l'URSS, a manifesté aujourd'hui en Russie contre le retrait de Kherson.



Elle s'est tailladé le bras et crié que le sang des soldats russes blessés et morts était sur le président Vladimir Poutine, le chef d'état major Sergueï Shoygu et le chef des opérations en Ukraine Sergei Surovikin.