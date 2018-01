Russie : Un chasseur est abattu d'un coup de fusil ... par son chien

Lundi dernier à Saratov, au sud-est de Moscou, Sergei Terekhov, 64 ans partait à la chasse avec son chien dans sa voiture.



L'homme, afin de préparer son matériel, était agenouillé devant son coffre ouvert, son fusil sur le genou avec le canon pointé vers son estomac.



Subitement, le chien a sauté de la voiture vers son maître et a déclenché accidentellement la gâchette. Blessé grièvement par balles, le chasseur est transporté d'urgence à l'hôpital où il décédera une heure plus tard.



L'homme, qui était un chasseur expérimenté, possédait un port d'armes et était sobre, révéleront les premiers éléments de l'enquête.





