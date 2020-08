AFP Russie: Navalny en réanimation, son entourage crie à l'empoisonnement

Publié le Jeudi 20 Août 2020

(AFP) Le principal opposant russe Alexeï Navalny a été placé jeudi en réanimation dans un état grave dans un hôpital en Sibérie après avoir fait un malaise dans un avion, son entourage criant à l'empoisonnement. Selon sa porte-parole, Kira Iarmych, l'avion dans lequel voyageait l'opposant, critique féroce du Kremlin, se rendait de Tomsk à Moscou et a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Omsk en raison de la dégradation subite de son état de santé. "Alexeï a été empoisonné, intoxiqué" et "se trouve désormais en réanimation", a-t-elle indiqué sur Twitter, ajoutant à la radio Echo de Moscou être "sûre que c'était un empoisonnement intentionnel". Elle a plus tard précisé sur le réseau social que l'opposant de 44 ans avait été placé en coma artificiel et être toujours dans l'attente des résultats des analyses. Alexeï Navalny se trouve en réanimation au service de toxicologie de l'hôpital des urgences n°1 d'Omsk. Il est "dans un état grave", a indiqué à l'agence de presse publique TASS le médecin-chef de l'hôpital, Alexandre Mourakhovski. "Il est rattaché à un appareil de respiration artificiel, son état est stable", a déclaré aux journalistes un autre responsable de l'hôpital, Anatoli Kalinitchenko, selon qui il est trop tôt pour confirmer que l'opposant a été victime d'un empoisonnement. Principal opposant du Kremlin, dont les publications dénonçant la corruption des élites russes sont abondamment partagées sur les réseaux sociaux, Alexeï Navalny a déjà été victime d'attaques physiques par le passé. En 2017, il avait notamment été aspergé de produit antiseptique dans les yeux à la sortie de son bureau à Moscou. En juillet 2019, tandis qu'il purgeait une courte peine de prison, il avait aussi clamé avoir été "empoisonné" par une "matière chimique inconnue". Les autorités avaient de leur côté parlé d'une "réaction allergique" et assuré n'avoir retrouvé "aucune substance toxique". - "Il a perdu conscience" - "Nous pensons qu'Alexeï a été empoisonné avec quelque chose mélangé à son thé. Il n'a rien bu d'autre ce matin", a précisé Kira Iarmych jeudi sur Twitter. Selon elle, l'avocat semblait "parfaitement bien" dans la matinée à Tomsk: "Il n'a bu que du thé noir à l'aéroport. Tout de suite après le décollage, il a perdu conscience". La police et des membres du Comité d'enquête, chargé des importantes affaires criminelles, sont arrivés à l'hôpital d'Omsk, a-t-elle annoncé. Viatcheslav Guimadi, le directeur juridique du Fonds de lutte contre la corruption (FBK) de M. Navalny, a écrit sur Twitter qu'il n'y avait "aucun doute que Navalny a été empoisonné pour ses activités et ses positions politiques". Il a réclamé l'ouverture d'une enquête pour "tentative d'assassinat sur une figure publique". Alexeï Navalny était à Tomsk pour son travail, a ajouté Mme Iarmych au micro d'Echo de Moscou. Un témoin a posté sur Instagram la photo d'Alexeï Navalny buvant dans un gobelet en carton dans un café d'aéroport, et la chaîne Ren TV atourné publié une vidéo tournée de l'avion où l'avocat et opposant était transféré sur un brancard vers une ambulance. Alexeï Navalny et son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption dont les avoirs ont été gelés l'an passé, sont régulièrement la cible de perquisitions et d'amendes tandis que ses partisans sont régulièrement interpellés. Lui-même a régulièrement été condamné à de courtes peines de prison, notamment pour l'organisation de manifestations non autorisées. Faisant le rapprochement avec l'empoisonnement dont il aurait été victime en 2019, Mme Iarmych a assuré être "sûre que la même chose est arrivée aujourd'hui". "Ce sont des symptômes différents, manifestement un autre produit", a-t-elle précisé. Plusieurs opposants russes ont été hospitalisées et ont dénoncé des empoisonnements ces dernières années. En septembre 2018, un militant du groupe contestataire Pussy Riot, Piotr Verzilov, avait ainsi du être transféré dans un état grave à Berlin, où il était resté plusieurs jours hospitalisé. Thibaut MARCHAND



