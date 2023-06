A la Une . Russie : Le chef de Wagner se replie en Biélorussie

Evgueni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, fait volte-face. Après être entré en Russie ce samedi avec ses troupes dans le but de renverser le commandement militaire, le responsable du groupe paramilitaire, a obtenu du pouvoir central russe la fin des poursuites engagées contre lui. Le Kremlin a par ailleurs confirmé le départ d'Evgueni Prigojine pour la Biélorussie. Par NP - Publié le Dimanche 25 Juin 2023 à 08:08

L'homme à la tête du groupe paramilitaire a accusé l'armée russe d'avoir bombardé l'une de ses positions en Ukraine, ce qui aurait provoqué la mort de plusieurs de ses hommes. En face, le commandement de l’armée régulière russe a démenti avoir mené un raid contre les mercenaires de Wagner et le FSB (Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie), qui est chargé des affaires de sécurité intérieure, a ouvert une enquête pour "appel à la mutinerie" dirigée contre l'homme fort de Wagner âgé de 62 ans.



Ce samedi, en milieu de journée, les combattants de Wagner se trouvaient à environ 400 km au sud de Moscou après avoir pris le quartier-général de l'armée russe à Rostov, dans l'ouest de la Russie. Quelques heures plus tard et après une méditation menée entre le président biélorusse et Evgueni Prigojine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que les charges retenues contre le groupe Wagner allaient être abandonnées et que Evgueni Prigojine "ira au Bélarus". Une décision saluée par Vladimir Poutine, qui a remercié son homologue biélorusse "pour le travail accompli".