Rush de Noël sur les routes : Le point sur les embouteillages

Plusieurs bouchons se sont formés ce matin sur les routes de La Réunion. Une forte circulation surtout aux abords des centres commerciaux, des pannes et accidents n'arrangent pas les choses... Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 10:47 | Lu 846 fois

Dans le Nord



La circulation est difficile au niveau de l'entrée Ouest de Saint-Denis jusqu'à la Caserne Lambert.





Dans l'Est



De gros embouteillages en direction du Nord :

- Accident à Franche Terre, voie de gauche neutralisée

- Entre La Mare et l'entrée Ouest de Saint-Denis, aux abords de Duparc



Dans l'Ouest



- En direction du Sud :

De La Possession à Cambaie suite à un véhicule en panne



- En direction du Nord :

Entre Sainte-Thérèse et le Sacré Coeur, au niveau de la bretelle de sortie vers centre commercial



Dans le Sud



Les internautes rapportent des difficultés de circulation ce matin surtout entre Saint-Louis et Saint-Pierre.



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur