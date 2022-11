Rupture de stock : Ferrari explose les compteurs avec une croissance à deux chiffres

Tout roule chez Ferrari. Pour les neuf premiers mois de l'année, la compagnie affiche un bénéfice net de 718 millions d'euros, en hausse de 16%, et des recettes de 3,72 milliards d'euros (+20%). Le constructeur italien parle de performances financières exceptionnelles et annonce avoir écoulé presque tout le stock des modèles.



La marque au cheval cabré vient de publier son dernier bilan financier, et totalise une croissance à deux chiffres des livraisons, et des bénéfices au troisième trimestre. Ferrari a livré au total 3188 bolides dans le monde au cours de la période juillet-septembre, soit une hausse de 15,9%. Des ventes tirées notamment par la nouvelle 296 GTB, une sportive hybride.



"Toute notre gamme est épuisée, à l'exception de quelques modèles", souligne le constructeur dans un communiqué émis ce mercredi.



La compagnie compte poursuivre sur cette lancée et atteindre un objectif ambitieux, notamment en lançant quinze nouveaux modèles sur la période 2023-2026. Le constructeur débutera aussi cette année la production d’un modèle très attendu, son premier SUV, le Purosangue, prévu pour 2023.



Un modèle à suivre dans les prochaines années à venir sera le premier modèle 100% électrique de la marque.