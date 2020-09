Communiqué "Rupture d’égalité et risques sanitaires à l’Université de La Réunion"

Les élections étudiantes de l'Université auront lieu ce jeudi 24 septembre mais des étudiants ont eu, ce mardi 22 septembre, la mauvaise surprise d'apprendre que la répartition de leur lieu de vote avait été revue. Une répartition "inégale, délétère et dangereuse pour les étudiants", affirme la Fédération des Étudiants de la Réunion. La FER demande le retrait de cette note "discriminante et le retour de la répartition originale des votants pour la sécurité et l'intégrité des étudiants". Le communiqué de la FER : Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 22 Septembre 2020 à 22:29 | Lu 122 fois





D’après cette dernière, seules certaines promotions d’étudiants pourront voter sur leurs sites respectifs, tandis que d’autres promotions tels que les masters de l'IAE REUNION ou les étudiants en santé du campus Sud devront se déplacer au bureau de vote central sur le campus du Moufia. Cette situation est inégale, inacceptable et délétère.



D'un point de vue d'égalité de traitement, alors qu’une partie des étudiants sera proche de leur bureau de vote, d'autres devront se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres afin de pouvoir voter, sans aucun motif valable.

D'un point de vue sanitaire, alors que le contexte actuel nécessite les plus grandes précautions, l’Université met ses usagers en danger. Par cette note, elle contraint des étudiants à se déplacer sur un point de vote commun, sans aucun motif valable.



D'un point de vue citoyen, alors que le taux de participation aux élections des représentants de l'Université de La Réunion est l’un des plus bas de France, l'Université décide d'enfoncer le clou de la dépolitisation des campus. Elle décide sciemment de restreindre des milliers d'étudiants de leurs droits primordiaux, sans aucun motif valable.



D’un point de vue durable, alors que nous nous battons quotidiennement pour limiter nos impacts carbone et refondre nos formations pour intégrer ces questions essentielles à notre société, l’Université pousse les étudiants à se déplacer sur de longues distances, sans aucun motif valable.



D’un point de vue économique, alors que la précarité chez les étudiants ne cesse de croître, l’Université oblige ses étudiants à engendrer des frais supplémentaires de déplacement, sans aucun motif valable.



La Fédération des Étudiants de la Réunion (FER) ne peut rester inactive face à ces mesures rétrogrades ne s’appuyant sur aucun fondement.



Considérant ces différents éléments, nous demandons le retrait de cette note discriminante, afin que la répartition originale des votants par urne soit conservée pour la sécurité et l’intégrité des étudiants."



Carabins de Bourbon : Appoline TURPIN

BDE IAE REUNION : Esther BELMONTE



SUR LE SUJET :

Élections universitaires : Des étudiants du sud devront aller voter dans le nord FER : David JOLIOTCarabins de Bourbon : Appoline TURPINBDE IAE REUNION : Esther BELMONTE "Ce mardi 22 septembre 2020, alors que les élections renouvelant les élus étudiants des conseils universitaires se déroulent dans moins de 48h, la Direction aux Affaires Juridiques de l’Université a édité une note interne irresponsable et discriminante.D’après cette dernière, seules certaines promotions d’étudiants pourront voter sur leurs sites respectifs, tandis que d’autres promotions tels que les masters de l'IAE REUNION ou les étudiants en santé du campus Sud devront se déplacer au bureau de vote central sur le campus du Moufia. Cette situation est inégale, inacceptable et délétère.D'un point de vue d'égalité de traitement, alors qu’une partie des étudiants sera proche de leur bureau de vote, d'autres devront se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres afin de pouvoir voter, sans aucun motif valable.D'un point de vue sanitaire, alors que le contexte actuel nécessite les plus grandes précautions, l’Université met ses usagers en danger. Par cette note, elle contraint des étudiants à se déplacer sur un point de vote commun, sans aucun motif valable.D'un point de vue citoyen, alors que le taux de participation aux élections des représentants de l'Université de La Réunion est l’un des plus bas de France, l'Université décide d'enfoncer le clou de la dépolitisation des campus. Elle décide sciemment de restreindre des milliers d'étudiants de leurs droits primordiaux, sans aucun motif valable.D’un point de vue durable, alors que nous nous battons quotidiennement pour limiter nos impacts carbone et refondre nos formations pour intégrer ces questions essentielles à notre société, l’Université pousse les étudiants à se déplacer sur de longues distances, sans aucun motif valable.D’un point de vue économique, alors que la précarité chez les étudiants ne cesse de croître, l’Université oblige ses étudiants à engendrer des frais supplémentaires de déplacement, sans aucun motif valable.La Fédération des Étudiants de la Réunion (FER) ne peut rester inactive face à ces mesures rétrogrades ne s’appuyant sur aucun fondement.Considérant ces différents éléments, nous demandons le retrait de cette note discriminante, afin que la répartition originale des votants par urne soit conservée pour la sécurité et l’intégrité des étudiants."