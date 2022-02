A la Une . Runéo : Les secteurs encore concernés par des perturbations

Par NP - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 10:52

Runéo, point sur le service de l’eau le 6 février à 10h00

Ce dimanche 6 février à 10h00, la quasi-totalité des foyers desservis par runéo ont accès à l’eau. Les efforts des équipes, mobilisées depuis le début de la crise cyclonique, se poursuivent afin de gérer dans les meilleures conditions possibles, la production et l’acheminement de l’eau en cette période exceptionnelle. Les secteurs suivants restent concernés par des perturbations de service.





Sainte-Suzanne

Les conditions météorologiques ont entraîné une dégradation de la qualité de l’eau sur le secteur de Bras Pistolet Les Hauts. Les habitants du secteur doivent ainsi prendre la précaution de :

Ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments,

Privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage…),

Préférer la consommation d’eau embouteillée ou à défaut, faire bouillir au préalable l'eau du robinet au moins 3 minutes.

Saint-Denis

Les conditions météorologiques ont entraîné une dégradation de la qualité de l’eau sur les secteurs suivants :

Chaudron partie haute, Moufia, Bois de Nèfles - Sainte-Clotilde, Piton Bois de Nèfles,

Le Brûlé. Les habitants de ces secteurs doivent prendre la précaution de :

Ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments,

Privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage…),

Préférer la consommation d’eau embouteillée ou à défaut, faire bouillir au préalable l'eau du robinet au moins 3 minutes.

Saint-Louis

La distribution d’eau reste interrompue sur une partie du secteur de Tapage, desservie par le réservoir Tapage 4.

Les conditions météorologiques ont également entraîné une dégradation de la qualité de l’eau sur le secteur de Les Makes. Aussi, les habitants de ce secteur doivent prendre la précaution de :

Ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments,

Privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage...),

Préférer la consommation d’eau embouteillée ou à défaut, faire bouillir au préalable l'eau du robinet au moins 3 minutes.

Bras-Panon

Les conditions météorologiques ont entraîné une dégradation de la qualité de l’eau. Les habitants de la commune de Bras-Panon doivent ainsi prendre la précaution de :

Ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments,

Privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage...),

Préférer la consommation d’eau embouteillée.

Le Port

L’ensemble de la commune est alimenté en eau.



L’Etang-Salé

L’ensemble de la commune est alimenté en eau.



Saint-Pierre

L’ensemble de la commune est aujourd'hui alimenté en eau.





Les habitants des secteurs concernés par une dégradation de la qualité de l’eau doivent prendre la précaution de :

Ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments,

Privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage...),

Préférer la consommation d’eau embouteillée, ou à défaut, faire bouillir au préalable l'eau du robinet au moins 3 minutes. Ces dispositions restent valables jusqu’à nouvel avis annonçant le retour à une qualité sanitaire satisfaisante de l’eau.



Les équipes de runéo restent mobilisées afin d’assurer un retour à la normale dans les meilleurs délais, et conseillent aux consommateurs de continuer à se tenir informés via les moyens de communication habituels et le service FlashInfo en particulier.



runéo remercie ses clients pour leur compréhension et les tiendra informés de l’évolution de la situation.