Runéo : L'alimentation en eau coupée dans dans certains quartier de Bras-Panon

Runéo informe ses clients de la commune de Bras-Panon que, suite à un incident sur le réseau, l'alimentation en eau est actuellement interrompue dans les secteurs suivants :



BRAS-PANON

- RUE EUCALYPTUS

- VOIES ADJACENTES





La remise en eau est prévue dès la localisation et réparation de la fuite



Lorsque l'eau revient au robinet après une coupure, elle peut être impropre à la consommation durant quelques heures. Il est nécessaire, durant cette période, de ne pas utiliser l'eau pour la boisson ou la préparation des aliments ; et de privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage...).



Les équipes de runéo mettent tout en oeuvre afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais et remercient les habitants du secteur pour leur compréhension.