RunRail, l’Express Réunionnais Concertation Citoyenne, la restitution !

La concertation qui s’est déroulée du 27 mai au 06 juillet derniers a permis d’instaurer un dialogue riche avec les citoyens au travers de 2 réunions publiques, 5 ateliers thématiques, 2 balades urbaines, 14 débats mobiles et 6 lieux d’exposition temporaire.

Une participation riche de nombreuses contributions Durant ces 6 semaines, plus de 1200 contributions et autant d’arguments ont nourri le débat autour de cette infrastructure nécessaire pour améliorer les conditions de déplacement des Réunionnais.



Plus de 90% des participants ont émis un avis positif sur le projet (en réponse à la question : « Pensez-vous qu’un tramway express sur le boulevard sud entre La Source/Bertin à Saint-Denis et l’aéroport/Duparc à Sainte-Marie améliorerait vos possibilités de déplacement ? »).



Au terme de cette période privilégiée de participation citoyenne, la Région Réunion souligne la qualité du travail conduit avec la CNDP et les garantes pour proposer aux Réunionnais les meilleures conditions d’accès à l’information et leur permettre de prendre la parole dans ce débat.

Le bilan de la concertation restitué aux Réunionnais Dans une démarche de transparence et de poursuite des échanges avec la population, la Région Réunion s’engage dans un processus de restitution de la concertation afin de dresser collectivement le bilan.



La première étape présidée par Mme Fabienne Couapel-Sauret, Conseillère Régionale déléguée aux Transports et Déplacements, s’est déroulée ce 3 septembre en présence d’une quarantaine de partenaires et d’acteurs du territoire, notamment la CINOR, la DEAL, l’AGORAH, la Société Aéroportuaire et des associations de promotion du vélo. A cette occasion, Mme Aupetit, garante, a salué la réussite d’une concertation exemplaire ayant permis à chacun de s’exprimer et de participer. Un avis partagé par l’ensemble des acteurs présents qui ont également souligné des échanges concertés dans une logique de construction d’une politique de mobilité de qualité.



La deuxième étape, rassemblera l’ensemble des participants à la concertation lors d’une séance plénière de restitution afin d’échanger sur les principaux enseignements de la concertation.



A la lumière des enseignements issus des différentes contributions, le programme opérationnel du RunRail sera présenté lors d’une prochaine commission permanente qui décidera des conditions de la poursuite du futur tramway express régional.



