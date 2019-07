<<< RETOUR La Réunion Positive

RunRail : Une concertation réussie

Le 6 juillet dernier, la concertation préalable relative au projet de tramway express RunRail prenait fin. Durant 6 semaines, les Réunionnais ont été conviés à donner leur avis sur ce projet en participant à des réunions, ateliers et balades urbaines, et en répondant à un questionnaire en ligne ou de proximité.





Une concertation exemplaire pour un projet en toute transparence



Dans une logique de transparence, la Région Réunion a sollicité la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui a désigné deux garantes indépendantes (Dominique DE LAUZIERES et Renée AUPETIT) chargées de contrôler le déroulé de la concertation. Et pour compléter cette volonté d’exemplarité, la collectivité a également adhéré à la Charte de Participation du Public qui définit les principales obligations et le cadre de la concertation.





Plus de 1 100 participants à la concertation préalable



Entre le 27 mai et le 6 juillet 2019, la Région Réunion a mis en ligne un questionnaire sur le site internet de la Région afin de recueillir l’avis des Réunionnais. Et dans un souci de proximité, elle a également organisé :



• 2 réunions publiques (une à Saint-Denis et une à Sainte-Marie)

• 4 ateliers thématiques (riverains, jeunes, ...)

• 2 balades urbaines (une pédestre et une à vélo)

• 14 débats mobiles de proximité.



Lors de ces rencontres, chacun a pu s’exprimer et donner son avis sur le projet RunRail. Riches d’enseignements, ces échanges et contributions vont maintenant être traités et analysés.





RunRail, un projet soutenu et attendu : plus de 90% d’avis positifs



A la question « Pensez-vous qu’un tramway express sur le boulevard sud entre La Source/Bertin à Saint-Denis et l’aéroport/Duparc à Sainte-Marie améliorerait vos possibilités de déplacement ? », plus de 90% des 1 100 personnes ayant apporté leur contribution répondent « oui » !





Restitution : les contributions des Réunionnais prises en compte



Début août 2019, les garantes remettront leur bilan de la concertation. Cette analyse ainsi que les avis de l’ensemble des participants permettront à la Région Réunion de se positionner sur ce futur tramway express régional.



Une restitution aura lieu en septembre prochain. C'est ainsi que la Région Réunion entend favoriser l'association des Réunionnais à toutes les étapes clés d'avancement du projet RunRail.

