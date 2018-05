RunHanditour : Le tour de l'île en fauteuil roulant en 16 étapes

Le top départ du RunHandiTour a été donné vendredi matin dernier au centre de rééducation du CHU de La Réunion au Tampon.



Quatre challengers, accompagnés de douze pousseurs, se sont ainsi lancés dans un tour de l’ile en fauteuil roulant. Ils seront suivis par des marcheurs et en fin d’étape, les personnes à mobilité réduite termineront le périple. Soit un parcours de 16 étapes de 220 km sur le littoral réunionnais avant l’arrivée au Tampon prévue le 19 mai prochain.



Ambdi-Razakou Ousseni Coco et Cédric Bussmann, hospitalisés au centre de rééducation de la ville, sont à l’initiative de l’événement. "Ce n’est pas parce qu’on est handicapé qu’on n’est pas 'handicapables' ". L’objectif est également de porter ce message "haut et fort afin de sensibiliser et d’interpeller la population réunionnaise".