RunHandiTour fait escale au camping

La nouvelle étape du RunHandiTour a mené les quatre challengers jusqu’à Saint-Paul ce mardi 8 mai 2018. Une étape ponctuée dans une ambiance « dofé » unanimement saluée et concoctée par le Centre Communal d’Action sociale (CCAS). Accompagnés de plusieurs pousseurs, les challengers se sont lancés dans un tour de l’île en fauteuil roulant et en 16 étapes. Le top départ avait été donné vendredi dernier au centre de rééducation du CHU de La Réunion au Tampon. A l’issue de cette nouvelle étape, ils ont été accueillis au camping de l’Hermitage-les-Bains par Patricia Locame, adjointe (déléguée au tourisme), rejointe par le Maire, Joseph Sinimalé venu assurer de son soutien et celui de la Ville de Saint-Paul à la cause des personnes porteuses de handicap.