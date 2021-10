Run400 : Les Saint-Joséphois dans la place...

A la Une . Run400 : Les Saint-Joséphois dans la place...

À l’occasion du Run400 de Saint-Joseph de ce dimanche, de nombreux intervenants de Saint-Joseph seront de la fête. Souhaitant faire de cette manifestation une réussite, le team ProRacing met les bouchées doubles. Par Sophie Fontaine - Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 à 06:43

Intervenant auprès de l’organisateur JAP974, une partie du team emmené par Alex aura en charge la gestion du public au niveau de la Rue des Prunes. Son équipe renseignera les spectateurs, les aiguillera vers les meilleurs spots, en toute sécurité.



Outre cette gestion des flux, le team Proracing et Avenir Assurance et le resto "La récré idéale se mobilisent. Alex assure la logistique alimentaire de l’équipe JAP974 pour permettre un déroulement fluide et continu des duels sur piste. ProRacing est connu dans le landernau péi du Run comme le spécialiste de la préparation des moteurs carburant au Diesel.

Sébastien s’est spécialisé dans la préparation et l’optimisation de kit routiers.

Pour ce Run400 de Saint-Joseph organisé par JAP974, il s’agira cette fois de la recherche de performance pure : "Les néophytes ne peuvent pas imaginer les heures passées en calculs très pointus pour préparer une voiture", explique Sebastien.

"Les variables qui entrent en ligne de compte sont multiples. Densité de l’air, taux d’humidité, altitude, salinité... Enormément de paramètres sont pris en compte ! Un moteur thermique repose avant tout sur des règles de chimie et de physique pure : circulation des fluides à l’échappement, injection du carburant, ratio air/carburant. Le boulot est passionnant car les variables évoluent en permanence", détaille le préparateur.

Loin de l’image d’Epinal du pousseur déjanté qui ouvre les vis d’alimentation de sa pompe à carburant, le Run est une discipline extrêmement pointue et basée sur de la science. Certes, les pilotes accélèrent"en ligne droite", mais avant cette phase, tout un travail est défini en amont de façon souvent empirique.

Le Run, comme tout sport mécanique, est avant tout la recherche du compromis idéal. La perfection n’existe pas en la matière et seule la recherche pour atteindre cet idéal est le leitmotiv de ces runners.

L’utilisation de compartiments stériles lors des phases de préparation sont une réalité quotidienne pour ces "sorciers" 3.0.