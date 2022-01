Sport Réunion Run slalom : Les meilleurs mondiaux et les jeunes athlètes réunionnais réunis lors d'un week-end de compétition

Le Comité Régional Réunionnais de Canoë-Kayak organise la Run Slalom 2022, compétition internationale comptant cette année pour le classement mondial des athlètes. 200 kayakistes internationaux sont attendus, en présence de médaillés olympiques. L'édition 2021 avait permis 750.000 euros de retombées économiques pour notre île. Par N.P - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 15:58

Le communiqué :



La Réunion, destination phare de l'Océan Indien aux paysages multiples, est un terrain de jeu pour la pratique des sports de pagaie. Terre de pagaie, la Réunion est aussi Terre de Jeux 2024 puisqu'elle contribue à la formation de nombreux athlètes olympiques notamment via Le Stade en eaux Vive de Sainte Suzanne (SEVI), labelisé depuis 2020 Centre de Préparation Olympique.



Organisée par le Comité Régional Réunionnais de Canoë Kayak et ses clubs, en partenariat avec la CINOR et le SEVI, la Run Slalom 2022 réunira les meilleurs mondiaux ainsi que les jeunes athlètes réunionnais lors d'un week-end de compétition les 5 et 6 février 2022. Une chance pour les jeunes réunionnais de pouvoir côtoyer les meilleurs de leur discipline en participant à cette compétition. Cet évènement est une course "ICF Ranking" (qui compte pour le classement mondial des athlètes) et positionne ainsi La Réunion comme destination majeure du canoë kayak. Cette compétition est un slalom en eaux vives sur un parcours de 250m, en respectant des passages obligatoires matérialisés par 25 portes.



L'organisation de la Run Slalom repose à 80% sur le travail des bénévoles du CRRCK passionnés de sports de pagaie et elle mobilise pas moins d'une centaine de personnes. Cet évènement est un atout pour le développement économique du territoire, cette année le nombre de participants étant doublé, les retombées économiques pour le territoire devrait dépasser le chiffre de 2021 et s’élever à plus d’un million d'euros.



Programme de la compétition



Vendredi : ouverture et démonstration de la course (15h-18h)

Samedi : 1ere course de qualification (9h), 2e course de qualification (14h)

Dimanche : demie finale (9h), finale (14h), Podium et remise des récompenses (17h)