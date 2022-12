Run enfance des crèches coopératives fête Noël aux écuries de Vue Belle

Ce samedi 17 décembre, s’est déroulé l’arbre de Noël de Run Enfance leLEAP de Vue Belle LEAP et RPE de Roquefeuil aux Écurie de Vue Belle. Une manifestation qui a réuni parents et enfants et assistant(e)s maternel(s). Au programme, présentation de la composition des parents et des assistantes maternelles en collaboration avec Thierry GAULIRIS pour nous aider à écrire et créer la chanson “tradition longtemps”, lors du partenariat avec Grandir Ensemble. D’autres animations se sont déroulées comme l’atelier maquillage, la pêche à la ligne, le chamboule-tout, la maison du Père Noël gonflable. Le Père Noël est arrivé en compagnie de Winnie pour la distribution de cadeaux suivi d’un goûter avec des mets créole gâteau patate, ti son, pâté créole, beignet manioc et fruit à pain, bonbon miel… accompagné de jus tamarin, de jus citron et de jus de grenadine.