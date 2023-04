Communiqué Run-ball : Le site de l'Oasis en renfort du complexe sportif municipal

Le communiqué de la Ligue de basket-ball de La Réunion :



Nous vous informons que l'inscription au camp RUN-BALL 2023 est ouverte. Elle est destinée aux U13 et U15 prioritairement.

Le dossier d'inscription au camp Run-Ball a été envoyé ce jour aux clubs de basket de LA REUNION et vous pouvez aussi l'obtenir auprès de la Ligue Régionale de Basket-Ball au: 0262.41.09.09 ou à l'adresse mail: ligue.basket.reunion@gmail.com



Alors même que nous n'avions pas encore ouvert les inscriptions, nous avions déjà reçu plus de 100 demandes d'inscription. L'engouement pour ce camp est tel que nous avons dû prendre une décision pour permettre au plus grand nombre de s'inscrire. En effet, nous vous annonçons, qu'avec l'aide de la ville du PORT que nous remercions, nous ouvrons un 2ème site pour accueillir le camp RUN-BALL. Le site de l'Oasis vient donc en renfort de celui du Complexe Sportif Municipal. Cette nouvelle organisation, nous permet de passer de 120 stagiaires à une capacité de 200. Le Complexe Sportif Municipal et le site de l'Oasis seront donc les terres d'accueil du Camp Run-Ball 2023 qui aura lieu du 3 au 7 juillet 2023.