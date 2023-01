Run Slalom 2023 – Rendez-vous les 4 et 5 février au Stade en Eaux Vives Intercommunal de Sainte-Suzanne

Le RunSlalom est devenu un rendez-vous incontournable pour l’élite mondiale du Canoe-Kayak, avec 11 nations, 3 continents, 140 athlètes, les champions Olympiques, du Monde, d’Europe et de la Réunion seront présents pour cet évènement.



Rendez-vous les 4&5 février 2023 pour cette nouvelle édition pour encourager et découvrir gratuitement le canoë kayak de haut niveau, le paddle, le dragon boat etc…



Entrée et animations nautiques gratuites, venez encourager les champions olympiques, champions du monde, champions d’Europe et découvrir le canoë-kayak !!!! Cette année encore le spectacle sera au rendez-vous.