Run Slalom 2023 : Les sportifs réunionais se frottent aux meilleurs mondiaux

Ce week-end se déroulait au stade en eaux vives intercommunal de Sainte-Suzanne le Run Slalom 2023, compétition internationale de canoë-kayak qui a rassemblé les meilleurs mondiaux. Les sportifs réunionnais ont ainsi pu se frotter aux 130 athlètes internationaux présents, dont deux champions olympiques.



A l’issue de trois jours de compétition, on retrouve sur le podium le Tchèque Jiri Prskavec, champion olympique en kayak, ainsi que l'Allemande Elena Lilik à la fois en canoë et en kayak et le Français Jules Bernardet en canoë.



Photos Pierre Marchal