Run Slalom 2022, les finales "mondiales" à 13h

​Au Bocage, le niveau de l'eau continue de monter au Stade du SEVI et la tendance ne semble pas devoir s'inverser. Aussi, le parcours a été diminué d'un passage et l'horaire de la finale ramenée à 13h au lieu de 14h afin d'éviter d'autres montées des eaux.



Les manches de ces finales très attendues s'effectueront entre 13h15 et 13h30, ce qui amène la fin de toutes compétions avant 14h.



Au terme de la gestion et de l'affichage des résultats, la remise des prix est prévue aux alentours de 15h30-16h.

Une mention à l'équipe de l'organisation signée de la Fédération Française, du Comité Régional Réunionnais de Canoë Kayak et de ses clubs, en partenariat avec la CINOR “Terre de Jeux” et du SEVI, sous label ICF, le comité international.