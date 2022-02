Rubrique sponsorisée Run Slalom 2022 : Terre de Jeux et d'enjeux

Notre territoire du Nord se transforme en épicentre mondial du canoë kayak de haut niveau à l'occasion de la Run Slalom 2022, programmée ce dimanche 6 février, en présence des meilleurs mondiaux, de l'élite nationale et locale lors d'une compétition très attendue inscrite au circuit mondial. Par Alix COINDEVEL - Publié le Samedi 5 Février 2022 à 16:14

L’alerte rouge cyclonique levée, l’ensemble des équipes de La Cinor, du Stade en Eaux Vives Intercommunal, du comité et de la fédération se sont ainsi mobilisées hier et aujourd'hui dans le cadre de la mise en place des équipements techniques et logistiques et de la réalisation de divers tests. De même, un point a été effectué sur le fonctionnement de la station de pompage vendredi.



L'événement est très attendu ! Jamais La Réunion n'a connu une telle concentration de champions olympiques, du Monde, d'Europe... sauf peut-être en 1995 lorsque l'équipe de France de handball de Jackson Richardson avait affronté, au stade de l'Est dans un match de prestige, la Sélection Mondiale.



Et tout semble donc paré pour que le spectacle soit au rendez-vous lors de ce slalom où s'aligne ce dimanche l'élite mondiale, dont les derniers champions olympiques titrés à Tokyo en 2021 : le Tchèque Jiri Prskavec en kayak, numéro un mondial, le Slovaque Benjamin Savsek en canoë et l'Allemande Ricarda Funk en kayak.

Tous ont en commun la particularité d'avoir choisi le Bocage (au détriment de l'Australie) comme camp d'entraînement dans la période de novembre à février.



Avec trois champions olympiques S'agissant de l'agenda dominical, la matinée, à partir de 9h, sera réservée aux qualifications (dans l’ordre : canoë dames, canoë hommes, kayak dames, kayak hommes)



L'après-midi (14h) laissera place aux finales avec la présence des 10 meilleurs temps issus des qualifications pour chaque catégorie dédiée.



Tous les participants devront ce dimanche négocier de 18 à 25 portes de couleur rouge ou verte dans des eaux turbulentes du SEVI. Les portes se passent dans le sens de la descente pour les vertes, en remontée pour les rouges.



Emportés par le courant de l'eau, tout le talent des « céistes » et « kayakistes » réside dans leur capacité à ralentir, s'arrêter, contourner obstacles et portes, à faire corps avec leur embarcation.



Le temps de passage du parcours pour les meilleurs s'effectue entre 1,20 et 1,30 minute.

Kayak extrême et perspectives Au chapitre des développements attendus, les derniers échanges ont montré que la Cinor, la Région Réunion, le comité régional et la Fédération Française sont sur la même longueur d'ondes pour voir le SEVI être doté, fin 2022, d'installations sportives permettant la pratique du "kayak extrême", une nouvelle discipline spectaculaire programmée aux Jeux de Paris 2024.



Il est ainsi envisagé la construction d'une passerelle pour la pratique du slalom, le rehaussement des bords de la rivière pour pouvoir naviguer à 12 m3.



“Le SEVI est amené ainsi à devenir la première structure de l'hémisphère sud à être dotée de ce type d'installation. C'est un bel enjeu avant les JO de 2024”, exprime Maurice Gironcel, le Président de la Cinor

“car cela nous donne l'assurance d'accueillir là aussi le gratin international de la discipline avec les retombées sportives, touristiques et économiques qui vont avec”.



“À terme, ma volonté est de faire en sorte que sur la période hivernale, la destination Réunion soit une évidence pour tous”, conclut le Président de la FFCK, Jean Zoungrana.



“Nous avons la possibilité, si nous nous en donnons tous les moyens, d'être leader mondial sur ce créneau ! Et de faire de la Run Slalom une épreuve du circuit mondial reconnue et attendue”.

Renforcement des équipements techniques Avec la tenue de la Run Slalom 2022 et l'accompagnement marqué de la FFCK, la démarche volontariste de la Cinor de mettre aux normes internationales le Stade en Eaux Vives Intercommunal, équipement unique dans l'océan Indien et en régions ultramarines, est payée de retour.



Pour rappel, un certain nombre d'aménagements ont ainsi été réalisés au cours des derniers mois écoulés au sein du SEVI, avec notamment la livraison de deux nouveaux bâtiments annexes existants.



L’un est dédié au stockage d’embarcations et autres matériels nautiques (dans la perspective de la diversification prochaine des activités en eaux vives et en eaux calmes) ; l’autre est réservé au stockage de matériels techniques, pompe et autres pièces de rechanges visant à fiabiliser le SEVI.



De même, des aménagements touristiques aux abords du SEVI ont été livrés fin 2021, notamment un snack de 37 mètres carrés et un kiosque ouvert de 23 mètres carrés, avec son mobilier extérieur (tables et bancs), situé de l’autre côté du chemin du stade face au snack.



L'objectif est de rendre le site du Bocage plus dynamique et plus attractif, et d'améliorer l’offre de services.



Ces équipements sont accompagnés de 14 places de parking, aménagés dans le prolongement des places de stationnement existantes.



La problématique du stationnement de bus, le long du chemin du stade, a été également réglée avec l'optimisation de l'espace existant pour l’accueil des scolaires et autres collectifs.



Enfin, des travaux dédiés à la signalétique seront menés à terme. Ils portent sur la rénovation complète de la signalétique, laquelle intègre désormais la valorisation des labels Terre de Jeux 2024 / Centre de Préparation aux Jeux. Des labels décernés à la Cinor par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.



Coût total de ces aménagements : 310 000 € HT, financés à 100% par la Cinor.