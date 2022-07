Communiqué Run&Sens met Boucan Canot en fête

L’association Viv’enssamb organise l’évènement Run&Sens le 9 juillet à Boucan Canot. L’objectif est de redynamiser la station balnéaire au travers de multiples activités tournant autour de la mer.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 15:55

Le communiqué :



La plus belle station balnéaire de l’île s’apprête à accueillir pour sa première année :

LA JOURNÉE DE LA MER LE 9 JUILLET DE 9H A 22H A BOUCAN CANOT

C’est l’engagement qu’on prit la majorité des associations de la côte ouest de l’île soutenant le beau projet de l’association viv’enssamb : fédérer et redynamiser ce lieu d’échanges et de vie si important pour nos anciennes et nouvelles générations.



C’est autour d’une volonté commune de redynamiser ce lieu, que beaucoup d’associations de Saint-Gilles-les-bains ont répondu présentes afin de permettre à tous de découvrir ou redécouvrir gratuitement la richesse des activités possibles autour de la mer, de participer à des actions de sensibilisation autour du bien-être dans les meilleures conditions et en toute sécurité.



UN ÉVÉNEMENT BASE SUR LES BESOINS RECENSES DE LA POPULATION :



Au cœur de cette première édition, l’association Viv’enssamb a tenu élaborer cette journée en se basant sur les besoins réels et reconnus par la population :

-engager les jeunes dans des activités,

-redynamiser cet espace,

-retrouver un rythme d’activité équilibré entre la crise requin et la pandémie.



Une volonté de cohésion :



