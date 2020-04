Run Odysséa fournit 4 500 masques chirurgicaux à des patients touchés par un cancer

4 500 masques chirurgicaux sont mis à la disposition des patients touchés par un cancer et pris en charge dans les hôpitaux et cliniques de l'île (CHSR, Clinique des Orchidées, CHU Nord et clinique Sainte-Clotilde ). Une initiative portée par l’association Run Odyssea financée par les fonds Odysséa récoltés lors de l'édition 2019. Une nouvelle dotation de l'ARS s’ajoute également aux masques achetés par l’association.



"Ils permettent aux personnes prises en charge de disposer d'un masque dans le cadre de leur venue dans les services d'oncologie, pendant leur soins et pour leur retour à domicile", indique l’association.



Ces masques permettront également "de rassurer et protéger les patients pendant les trois prochaines semaines, voire jusqu'au 11 mai, (fin du confinement dans son mode actuel)", précise-t-elle.