Run Odysséa: Pas moins de 20 000 personnes attendues pour l'édition 2018

Après une édition 2017 particulièrement réussie , l'organisation d'Odysséa Réunion remet le couvert. Le programme et les modalités d’inscription pour l'édition 2018 , qui aura lieu les 3 et 4 novembre à l'Etang-Salé, ont été présentés ce jeudi au siège de la CRC à Saint-Denis.Pour cette 11e édition du Run Odysséa, plus grand rassemblement sportif et solidaire de l’île de la Réunion, l'organisation attend pas moins de 20 000 personnes. Un programme inchangé pour les participants. Comme en 2017, Odyssea débutera le samedi avec la course-marche de la Diversité sur une distance 4 500m, la zumba Odyssea Réunion et le 10km course nature du samedi soir à 17h30. Le dimanche, 10 000 personnes sont attendues pour la randonnée pour tous.L'objectif pour 2018 est de récolter 175 000 euros. Les inscriptions - qui comprennent t-shirt de course et dossard - se feront uniquement sur internet. Elles seront lancées le vendredi 22 juin à 10h, jusqu'au mercredi 10 octobre à 23h59, dans la limite des 20 000 places disponibles.Pour rappel, l'organisation a récolté plus de 162 000 euros de dons l'an dernier. Depuis sa création, Odysséa Réunion a récolté 776 850 euros pour l'aide aux malades à La Réunion et pour la prévention du cancer du sein sur l'île.