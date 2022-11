Société Run Odysséa : 237.000 euros de dons reversés au profit des personnes malades du cancer du sein à La Réunion

La mythique course Run Odysséa organisée dans la forêt de l'Etang-Salé a permis cette année de récolter 237.000 euros de dons pour lutter contre le cancer du sein. Par N.P - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 15:32

Le bilan d'Odysséa Réunion :



169 600 € d’inscriptions aux vagues de Odysséa Réunion 2022



Dans la forêt de la ville de l’Etang-salé



46 000 € collectés par les magasins Leclerc auprès de leurs clients



15 000 € collectés grâce au Grand Raid et de nos dossards solidaires



3 750 € collectés par le Golf de Bourbon avec les Trophées Roses



1 100 € collectés par Gloria Maris et ses plongeuses et plongeurs roses



1 150 € de dons divers



400 € collectés par les salariés de Servair





Et ceci grâce au soutien financier de nos partenaires, qui nous permet encore cette année de reverser la totalité des inscriptions en dons.





Les dons sont reversés au profit des malades selon trois grands axes



1/ les aides financières pour l‘achat de produits pendant les traitements



2/ l’encadrement des associations bénéficiaires, Papayes, Dragon Boat, CDGV Gym Après Cancer, Aqua Bien-Être



3/ des séances de soins de bien-être via notre annuaire Rezo Rose





Et des actions de prévention et de sensibilisation autour de la maladie toute l’année.



