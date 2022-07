Santé Run Odysséa 2022 : Les inscriptions débutent le 7 juillet

L’évènement sportif et solidaire revient les 5 et 6 novembre prochains dans la forêt de L’Étang-Salé, mais pas que. Cette édition comporte une formule connectée pour permettre à qui le souhaite de parcourir une certaine distance n’importe où sur l’île. Les organisateurs espèrent atteindre la barre des 20.000 participants. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 6 Juillet 2022 à 15:31





Cette année, deux choix sont proposés aux participants. La course traditionnelle a été rebaptisée "je prends la vague en forêt de L’Étang-Salé" et permettra de choisir de parcourir entre 1,2,5 ou 10 km.



L’autre formule a été nommée "Alon bat caré en connecté" et va avoir lieu du 31 octobre au 13 novembre. Il s’agit de parcourir 5 ou 10 km n’importe où sur l’île, seul ou à plusieurs. Pour cela, il suffit de télécharger l’application Odysséa.



L’organisation est également à la recherche de bénévoles.



