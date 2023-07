Run Market sous pavillon mauricien

Le 25 avril 2023, le groupe IBL notifiait à l’Autorité de la concurrence sa volonté de prendre le contrôle exclusif de Make Distribution qui exploite les Run Market. Ce vendredi 30 juin, l’Autorité a annoncé qu'elle autorisait ce rachat.



"Après un examen attentif", l’Autorité indique qu’elle a pu "écarter tout risque d’atteinte à la concurrence tant sur les marchés de l’approvisionnement en eaux embouteillées et boissons gazeuses sans alcool (BGSA) que sur les marchés de la distribution en gros d’autres boissons alcoolisées ou non."



IBL est donc autorisée à racheter les quatre hypermarchés situés à Sainte-Marie, Saint-Denis, Saint-André et Saint-Paul sous enseigne « Run Market Partenaire Intermarché » exploités par la société Make Distribution.



Rappelons qu’IBL est un groupe mauricien présent dans 19 pays. Sur l’île de La Réunion, IBL est déjà présente dans les secteurs de l’hôtellerie, du bâtiment et de la construction, de l’imprimerie et également de la production et de la distribution d’eaux embouteillées et de boissons.



Le groupe est par exemple présent sur les marchés amont de l’approvisionnement, en tant que producteur et fournisseur, via la société Edena, pour les eaux de source embouteillées et BGSA et en tant que grossiste-importateur, via la société Phoenix Réunion, pour d’autres boissons alcoolisées ou non. Make Distribution est active, en tant qu’offreur, sur les marchés aval de la distribution au détail à dominante alimentaire et, également, en tant qu’acheteur, sur les marchés amont de l’approvisionnement en produits à dominante alimentaire, dont les boissons.