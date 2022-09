A la Une . Run Market débarque son PDG

Le PDG de Run Market, Gabriel Maden, a été révoqué hier suite à une assemblée générale de l’actionnaire unique. Un manager de transition prendra son poste dès lundi avec pour objectif de sauver l’entreprise et les emplois. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 10 Septembre 2022 à 07:12





Pour le remplacer, les actionnaires ont nommé un nouveau président. Jean-Marc Bousquet, expert-comptable de formation et spécialiste du management de transition, aura en charge de remettre le train sur les rails. Il est bien connu dans l’île où il a exercé en tant que directeur administratif et commercial de Leader Price. Il doit redresser la barre et sauver les 750 emplois de l’enseigne. C’est donc terminé pour Gabriel Maden. Le PDG de Run Market a été révoqué suite à une assemblée générale de l’actionnaire, la société Adrien Bellier (SAB). Une décision qui vient clore des débuts difficiles pour la nouvelle enseigne de l’île.SAB reproche à Gabriel Maden des choix hasardeux, auxquels sont venus s’ajouter les circonstances particulières de la crise sanitaire. L’entreprise a une ardoise de plusieurs millions d’euros auprès de ses fournisseurs. SAB vient de réinjecter 10 millions d’euros.Le coup de grâce est intervenu en août dernier, lorsque l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) a annoncé la mort prochaine de l’enseigne . Une annonce qui a provoqué une fuite de la clientèle et une baisse de 20% du chiffre d’affaires.Pour le remplacer, les actionnaires ont nommé un nouveau président. Jean-Marc Bousquet, expert-comptable de formation et spécialiste du management de transition, aura en charge de remettre le train sur les rails. Il est bien connu dans l’île où il a exercé en tant que directeur administratif et commercial de Leader Price. Il doit redresser la barre et sauver les 750 emplois de l’enseigne.



