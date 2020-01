Sport Réunion Run Kreolia 2020: Des têtes d'affiche locales et nationales en compétition

L’événement voile catamarans réunionnais Run Kréolia 2020 a débuté le 2 janvier et se termine ce dimanche 5 janvier. Des raids côtiers seront organiser du Port à Saint Pierre en passant par Saint-Gilles, sur des catamarans de sports types F18 et F16.

Suite à des conditions météos légères avec un vent très faible, le parcours initial prévu entre le port de Sainte-Gilles et une arrivée à Saint-Pierre a dû être modifié. Un parcours entre Saint-Gilles et la Pointe au Sel a alors été proposé par le comité.

La première édition de ce raid autours de La Réunion a eue lieu en 1997. Elle a vue se succéder au fil des ans certains grands noms de la voile française sur les plans d'eau de La Réunion pour la plus grande joie des pratiquants locaux.



Deux grands noms réunionnais de la voile étaient notamment présents, ainsi que des jeunes évoluant dans le haut niveau en métropole. On note la présence de Amélie Riou, spécialiste des catamarans haute performance, qui a notamment remporté le Tour de France à la Voile 2019 en équipage 100% féminin.



Les derniers résultats seront attendus en fin de journée, après les dernières manches de ce dimanche.

