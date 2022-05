A la Une . Run Handi Move se prépare pour les championnats du monde de Joëlette

L’association Run Handi Move va participer au Championnat du monde de Joëlette le 28 mai prochain. Ils sont 45 à quitter l’île pour cet évènement. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 14 Mai 2022 à 08:01

Le Grand Raid ne leur suffit plus. Depuis 2005, l’association Run Handi Move (RHM) permet à des personnes porteuses de handicaps de découvrir les sentiers de l’île à l’occasion de la diagonale des fous. Une aventure humaine et sportive qui semble insatiable puisque l’association s’est lancé un nouveau défi : les championnats du monde de Joëlette.



Le 24 mai prochain, une équipe de 45 personnes va quitter l’île pour se rendre à Saujon en métropole. Celle-ci est composée de 7 personnes porteuses de handicaps, 7 accompagnants, 28 coureurs/coureuses et 3 personnes chargées de la coordination et de la logistique.



Plus que la recherche de résultat, l’objectif est avant tout de donner la possibilité à des personnes faisant partie du voyage d’aller pour la première fois en Métropole. L’association veut faire bénéficier de son organisation et de sa logistique aux familles pour lesquelles sortir de l’Île et organiser un séjour sportif et touristique vers une destination lointaine est difficile.



De plus, cette aventure va permettre à des personnes porteuses de handicaps, ainsi qu’à des porteurs/coureurs, de découvrir les paysages méconnus d’une région de la métropole tout en participant à une course qui est entièrement dédiée à la personne à mobilité réduite. Cette compétition sera également l’occasion de favoriser les échanges avec les Joëlettes du monde entier.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur