Communiqué Run Games Week : Un salon pour les gamers organisé au Parc des Expositions

Le Run Games Week débute ce vendredi au Parc des Expositions de Saint-Denis. Au programme : rétro-gaming, ateliers de codage, compétitions de drone, combats au sabre laser et combats de esport. Par N.P - Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 à 09:24

Le communiqué :



Quelques infos sur le salon…



Du vendredi 12 novembre au dimanche 14 novembre, l'AMAJEVIR (Association du Monde de l'Animation et des Jeux Vidéos de La Réunion) organise le premier Salon du Run Games Week au Parc des Expos de Saint-Denis. Nous souhaitons nous imposer comme une vitrine de l’industrie du Jeu Vidéo, du Esport et des innovations technologiques de la filière : Game Coding Development, Animation 2 D, 3 D, Effets Spéciaux, Intelligence Artificielle, Programmation numérique, etc. Les Jeux Vidéos et l’univers Esportif, et toutes ses composantes, sont des secteurs en plein essor aux multiples facettes. Il s’agit d'un secteur culturel mondial qui enregistre le plus haut taux de croissance dans le domaine du divertissement. Par ailleurs, nous avons également une île dynamique avec la Région Réunion et Nexa qui mènent une politique forte d'un soutien financier à la création et au développement du jeu vidéo à destination des professionnels ; la Ville de Saint Denis et la Cinor, avec la Technopole, qui est le 1er territoire créateur de Jeux Vidéo indépendants à La Réunion et le 12ème de France ; enfin, tout le département de La Réunion a l'agrément de la French Tech, qui compte plusieurs centaines d’entreprises dans la filière du Jeu Vidéo, de l’audiovisuel, du cinéma, de l’animation, du numérique, de l’innovation, etc.





Jeux Vidéo et Esport à la Réunion…



Je ne veux pas dissocier le Esport du Jeu Vidéo car le Esport c'est la pratique sportive du Jeu Vidéo qui reste un loisir individuel et collectif. L’Esport en France, c’est 5 millions de pratiquants assidus et 20 millions de joueurs occasionnels. Le nombre n’a de cesse de grandir, chaque année selon un sondage réalisé par Ipsos en 2021 au niveau national, 72% des français et 95% des 18-24 ans sont des joueurs d’Esport en France. L’Esport à La Réunion est estimé à, environ, 80 000 pratiquants amateurs, un chiffre croissant chaque année. C’est plus de 300 000 personnes qui jouent aux Jeux Vidéo régulièrement sur notre île. C’est la première pratique culturelle de notre île. C’est un secteur en pleine progression avec un nombre croissant d’acteurs et de collectifs travaillant dans ce domaine. Cette pratique se professionnalise de plus en plus et elle touche principalement les hommes même si la proportion de femmes tend à augmenter de manière considérable. Aujourd'hui toute la filière c'est quelques dizaines de millions d'euros tout confondu (création, consommation, etc.), nous pouvons facilement et rapidement passer à plusieurs centaines de millions d'euros de retombées dans l'économie de La Réunion.



Une industrie créative et culturelle émergente…



C’est devenu, aujourd’hui, la 1ère économie culturelle dans le monde et elle pèse maintenant en 2021, 300 milliards de dollars en termes de chiffre d'affaires annuel (En comparaison le Cinéma c'est 45 milliards de dollars). C'est le « sport » le plus pratiqué par les jeunes. Tous les univers du Jeu Vidéo et du Esport c'est plus de 40 métiers différents depuis l'idée, la création et la diffusion. Pour rappel, 120 millions de spectateurs uniques (online et TV) ont regardé les finales des Championnats du Monde du jeu League of Legends en 2019 à Paris Bercy (avec 20 000 personnes dans les gradins). Donc les retombées économiques sur notre territoire peuvent être énormes en termes de création d'emplois et pour le développement économique et touristique de l'île. Aujourd'hui avec l'association Make Your Clutch nous sommes membres de France Esport, considérée comme une Fédération par le Ministère des Sports. Nous sommes membre du collectif Bouftang reconnue comme association régionale du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) dont l'objectif est de faire développer ces deux filières sur l'île. Le Run Games Week s’inscrit donc dans une démarche évolutive de l’ Esport afin de contribuer à l’essor de cette nouvelle pratique en réunissant autour de la créativité et du savoir-faire d'une nouvelle industrie culturelle et professionnelle. Par ailleurs, ces nouvelles pratiques font la promotion de l’éducation et visent le progrès social avec l’avènement du numérique par le biais d'usages responsables. De plus en plus de jeunes se tournent désormais vers les métiers du numérique. Ce type d’événement et d’actions Eculturelles et Esportives d’éducation populaire doivent se développer dans les Quartiers Prioritaires des Villes pour mettre en avant les compétences et les créativités des jeunes face à des professionnels mais aussi permettre également d’éduquer un public de non-initié aux métiers de l’animation et du Jeu Vidéo. Avec le RGW nous avons une volonté de valoriser le savoir-faire local des filières du numérique et de l’innovation autour de la création de Jeux Vidéo.



L’avenir du Esport à La Réunion…



C'est en faisant ce type d'évènement avec l'ambition d'être le plus gros salon de l'Océan Indien. Au départ on avait plus d'une dizaine d'invités experts de différents pays de la zone indianocéanique dans le cadre de la coopération internationale mais à cause du Covid les vols n'étaient plus vraiment assurés. Le must serait d'arriver à organiser des compétitions officielles et professionnelles et d'être un des rdv annuels de circuit internationaux... D'autant plus que le Esport sera en démonstration lors des prochains Jeux Olympiques à Paris en 2024... Ce type d'évènement permet aussi de développer un écosystème riche et de favoriser une diversité de création. Nous nous distinguons aussi, à La Réunion, sur l’enseignement de la programmation de codage informatique à l’école ainsi que sur l’implication des jeunes dans les nouvelles technologies avec l'université de la Réunion, les écoles d'ingénieur ou encore avec l'Iloi qui a une section de Jeu Vidéo depuis 20 ans. C'est maintenir aussi des rencontres professionnelles et de conférences d'experts pour réunir les acteurs du Jeu Vidéo, du Esport et des industries créatives de tous horizons (régionaux, nationaux et internationaux) ainsi que les étudiants en fin de cursus, les freelances et journalistes... L'idée c'est de permettre aux acteurs de l’écosystème de se retrouver, d’échanger, de se fédérer et de profiter d’une visibilité professionnelle, institutionnelle et médiatique. Comme je le dis souvent, le train mondial passe devant nous en ce moment et nous avons une chance aujourd'hui de rentrer dans le dernier wagon... si on le rate il ne passera pas deux fois...



Laurent MEDEA

Président de AMAJEVIR (Association du Monde de l'Animation et des jeux Vidéo de La Réunion).