Communiqué Run-Ball : Les pré-inscriptions sont clôturées

Les inscriptions au Camp Run-ball 2023 sont terminées, annonce la Ligue de basket-ball de La Réunion : Par N.P - Publié le Jeudi 20 Avril 2023 à 12:39

Nous vous informons que la pré-inscription au camp RUN-BALL 2023 est déjà TERMINEE! Grâce à l'obtention d'un 2ème site (l'Oasis du Port) en renfort de celui du Complexe Sportif Municipal, nous avons pu ouvrir non pas 120 places mais 210! En 24h, le secrétariat de la ligue a réceptionné plus de 250 demandes de pré-inscription. Et à l'heure de rédaction de ce communiqué, nous recevons encore beaucoup de demandes. Nous ne nous attendions absolument pas à un tel engouement. Nous informons les parents, qu'il faut absolument attendre une confirmation de la ligue pour savoir si l'inscription de leur enfant est validée. Malheureusement, il y aura de la déception pour les jeunes qui ne pourront pas être inscrits. Malgré une augmentation de la capacité d'accueil, il est impossible pour nous de satisfaire 100% des demandes. Ce qui est sûr, c'est que chaque club de l'île aura des jeunes présents au camp Run-Ball 2023. A très bientôt pour la belle aventure du Run-Ball 2023 !