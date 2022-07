Run 400 : infos pratiques et circulation

Une nouvelle fois, Saint-Leu accueillera ce dimanche 10 juillet 2022, une étape du championnat Run 400, organisée par Jap974, la Team Rupteur de Saint-Leu et leurs partenaires. Les pilotes s'affronteront sur la ligne droite de la Pointe au Sel.

Circulation et stationnement

Pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement de la manifestation, la RN1A sera fermée le dimanche 12 décembre de 8h à 18h, entre le rond-point RN1A /RD11 et le Cap Malizé.

L'évènement est gratuit et ouvert au public. L’accès à la manifestation se fera par l’entrée Sud. Les automobilistes arrivant du Sud et du Nord devront emprunter la sortie “Etang-Salé les Bains” sur la Route des Tamarins pour rejoindre la RN1A (route des plages). La zone de parking se situera sur la portion de route fermée située entre la piste de Run et l’intersection RN1A/Chemin du Bois de Nèfles.

La Ville de Saint-Leu appelle les participants au respect de l’organisation prévue et au civisme (stationnement, gestion des déchets, ...).

La Ville rappelle par ailleurs l'interdiction des pousses sauvages qui vont à l'encontre des valeurs portées par les organisateurs et de l'esprit de cette compétition.