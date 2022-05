A la Une .. Run 400 à St-Joseph ce dimanche

Voici tout ce qu'il faut savoir pour le Run 400 de Saint-Joseph qui se déroulera ce dimanche 8 mai : Par NP - Publié le Mercredi 4 Mai 2022 à 05:28

Le kick off de la saison 2022 des RUN400 by JAP974 aura donc lieu ce Dimanche 8 Mai au niveau de la partie supérieure de la contournante de Saint Joseph. Une fois encore, l’accès spectateurs est libre et gratuit. Toutefois les zones autorisées au public sont clairement définies par les différents intervenants et passeurs d’ordre administratifs. Afin de permettre aux nombreux spectateurs attendus de pouvoir bénéficier d’un point de vue optimal, le club en accord avec la dynamique commune du Sud étend son dispositif d’accueil. La seule zone autorisée aux spectateurs se situe en amont de la contournante sur le rue des Prunes comme l’an passé. Pour d’évidentes raisons de sécurité, aucun spectateur ne sera accepté ni même toléré aux abords de la piste éphémère. La très grande zone spectateurs est située au niveau de la rue des Prunes (côté montagne de la partie haute de la contournante). Cette zone est réputée piétonne avec un intérêt supplémentaire pour les spectateurs, en effet, il s’agit également de la zone de transit des bolides (vitesse très réduite) qui permettront aux spectateurs d’admirer les véhicules de course au plus près. En ce qui concerne la rue des Prunes, des commerçants seront présents avec des stands dédiés aux boissons, sandwichs et autre en-cas. De quoi passer une belle journée entre amis et en famille. La zone d’accueil au public sera préparée pour offrir les meilleures conditions. Cette zone est située au niveau de l’arche d’arrivée, lieu de passage des bolides au plus rapide de leur phase d’accélération. Sachez que ce point de vue vous offrira une vue dégagée sur l’ensemble de la piste d’accélération éphémère. Les accès se feront principalement par les giratoires de la contournante. «vi monte, vi monte vi monte, kan i arrive en lèr, lé la mèm...» Le Directeur de Course et l’organisateur ont défini des «no man’s land» au départ et aux abords du tracé afin de permettre aux pilotes de lâcher la cavalerie disponible en toute sécurité. En complément, un timing précis est développé cette saison avec des sessions clairement définies pour les différentes joutes. Des véhicules infos sécurité informeront le public des différentes sessions en cours tout au long de la journée. Plus que jamais, les RUN400 by JAP974.

PROGRAMME 08h05/08h40 Trackwalk concurrents (vérification du tracé, ramassage corps étrangers) 09h00/09h55 FP1 (Essais libres/réglages) 10h00/10h55 FP2 (Essais libres/ validation set up) 11h00/11h45 Time attack (Qualifications) 12h00/12h45 Heat 1 Chronos 12h45/13h30 Pause méridienne 13h30/14h15 Heat 2 Chronos 14h30/15h15 Demi-finales 15h45/16h30 Finales