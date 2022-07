Communiqué Run 400 Officiel : La RN1A fermée à la circulation entre St-Leu et l'Étang-Salé ce dimanche

Le CRGT annonce la fermeture de la RN1A entre St-Leu et l'Etang-Salé. Par N.P - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 11:48

Sur la RN1A, sur les communes de Saint Leu, Les Avirons et l'Etang Salé, pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive intitulée « Run 400 Officiel », la route sera totalement fermée à la circulation le dimanche 10 juillet de 6h à 19h, du carrefour RN1/RD11 au giratoire Rotary.



Une déviation sera mise en place par la RD11 Route de Piton St Leu et la RN1, échangeur Portail.