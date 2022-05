Run 400 : De nouveaux bolides en vue

L’ouverture de la saison 2022 du Championnat de la Réunion de courses d’accélération aura donc lieu ce week-end dans le sud de l’île. C’est sur la contournante que le JAP974 organise son désormais traditionnel Run400. Site particulièrement prisé des spectateurs, la rue des Prunes située en amont de la piste d’accélération éphémère permet d’accueillir en toute sécurité pouakés, quidams et famille. Totalement sécurisée, l’esplanade offre uen vue exceptionnelle sur l’ensemble du site.



Avec une météo prévue à la tempête de soleil ce Dimanche, la foule sera de nouveau particulièrement nombreuse.



Bien que le club organisateur se soit organisé pour effectuer une collecte des déchets au terme de ce Dimanche de course, il est demandé aux spectateurs de respecter les lieux et déposer leurs déchets dans les réceptacles prévus.



Pour cette ouverture de saison, plusieurs véhicules ont subi des transformations en profondeur et la liste des engagés laisse apparaître de nouveaux entrants qui chercheront à valider l’architecture des groupes motopropulseurs. Malgré la disette en pièces détachées ultra haute performances en provenance des USA notamment et du soleil levant, certains pilotes ont pu recevoir leurs commandes. Las, plusieurs bolides très attendus ne seront pas alignés au départ en raison des retards de livraison. Toutefois, le spectacle sera largement à la hauteur de spectateurs de plus en plus exigeants et connaisseurs.



De plus en plus de pilotes ont bien pris conscience de l’intérêt de cette vision sportive des courses d’accélération. Non seulement ils sont ainsi encadrés avec des chronos réels sur une piste sécurisée mais le public est présent de façon tout à fait légale. Nombre de bolides bénéficient en ce début de saison sportive de décorations pour le moins flashy afin d’ajouter du spectacle au spectacle. Nous n’en sommes pas encore à «Fast and Furious» mais petit à petit la communauté de runners la plus pointue joue le jeu en ajoutant le visuel à la performance.



Comme c’est désormais l’habitude, un dispositif audio-vidéo dédié assurera la transmission live HD avec une montée en puissance des dispositifs. La course sera à suivre live et en intégralité sur les pages FB dédiées au premier rang desquelles la page JAP974.



Les spectateurs habituels de RUN400 by JAP974 découvriront plusieurs nouveautés à l’occasion de cette course saint-joséphoise afin de pouvoir mieux évaluer les différentes batailles entre pilotes, bolides et teams. Le club organisateur avec la Direction de course a opté pour un découpage rigoureux des «montées». L’accès à la zone spectateurs se fait en mode piéton uniquement et par la partie basse du site au niveau du Rond Point.



Allez, courage, quelques centaines de mètres à pied font plus de bien que de mal...



En ce qui concerne la zone technique (paddocks) un seul module (tente + véhicule atelier) est accepté par concurrent dûment inscrit.



PROGRAMME



09h00/09h55 FP1 (Essais libres/réglages)

10h00/10h55 FP2 (Essais libres/ validation set up)

11h00/11h45 Time attack (Qualifications)

12h00/12h45 Heat 1 Chronos

12h45/13h30 Pause méridienne

...............

13h30/14h15 Heat 2 Chronos

14h30/15h15 Demi-finales

15h45/16h30 Finales