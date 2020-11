Société Ruée sur les tacos au Port

Ouverture en grandes pompes ce week-end d'un restaurant spécialisé au Port, en présence du maire et du Kartel Prod. La foule était au rendez, le tout dans le respect des gestes barrières. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 2 Novembre 2020 à 07:04 | Lu 2351 fois

Un nouveau O'tacos a ouvert ses portes au Port. Ce sont 25 emplois qui ont été créés via l'ouverture d'une nouvelle enseigne de cette franchise nationale mise en avant par des artistes de renom comme l'Algérino - qui mange des tacos même dans un jet privé dans ses clips.



En parlant d'artistes, le Kartel Prod était associé à l'événement qui s'est déroulé le 31 octobre sur la rue François de Mahy. Les tacos étaient offerts pendant 1 heure (100 personnes) ! Et en guise de comité d'accueil, les jeunes - friands de ces repas rapides et copieux - ont pu profiter de performances musicales notamment grâce à la présence d'un de leur dee-jay préféré, DJ Bob (connu notamment pour 4 purges couronnées de succès sur les réseaux sociaux).



Le maire du Port, Olivier Hoarau, était aussi présent pour l'occasion.







