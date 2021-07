Ruée sur le papier toilette, le retour !

Les chefs de rayon s'activent. Depuis l'ouverture d'un grand magasin de l'ouest ce vendredi, les rouleaux de papiers toilettes disparaissent dans les chariots aussi vite qu'ils ont été placés dans les rayons. Deux linéaires sont consacrés au produit star.



"Nous avons rechargé onze palettes de papiers toilettes comme celle-ci" (notre photo plus haut), nous indique un employé de la grande surface, alors que les clients doivent slalomer entre deux palettes qui gênent le passage.



Pas encore commencé, le confinement de 2021 s'inspire déjà des réflexes de l'an dernier, à un degré moindre, celui de l'effet de surprise. Certains ont pris les devants depuis le début de semaine tellement la menace d'un tour de vis sur les déplacements ne faisait aucun doute.



Sous le bras ou dans les chariots, le papier toilette redevient le produit star du confinement tout comme le pack d'eau l'est à l'approche d'une tempête. Ce samedi, avant d'aller dans votre supermarché dans un rayon de 10 km de chez vous, un justificatif de domicile et une pièce d'identité vous seront demandé en cas de contrôle sur les routes.