« Rue Saint-Louis » remporte la finale beach soccer

A l’initiative du « Saline beach team », la finale du tournoi beach soccer se déroulait ce samedi sur le site du front de mer de Saint-Paul. Après prolongation, c’est l’équipe de la « Rue Saint-Louis qui s’est imposée 3 tirs à 0 face à Plateau Caillou.



Ce tournoi lancé en janvier de cette année avait pour objectif d’amener de l’animation dans les quartiers de la cité saint-pauloise à travers le beach soccer.



Sous l’impulsion de Jacky Marcelin et Patrice Dalton, deux animateurs de quartiers, des jeunes de 35 quartiers de Saint-Paul se sont investis. Des jeunes garçons mais aussi des filles puisque trois équipes féminines se sont constituées à cette occasion.



Ce samedi donc, les finalistes se sont retrouvés sur le front de mer de Saint-Paul pour une finale en présence du maire Joseph Sinimalé, du président du Département, Cyrille Melchior et plusieurs autres élus.



Grâce au partenariat avec ligue réunionnaise de football, le Département, l’OMS et bien sûr la ville de Saint-Paul, les vainqueurs de ce tournoi ont eu droit à un séjour à l’île Maurice. Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.