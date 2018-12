La grande Une Rue Alexis de Villeneuve : Un chantier sans fin C’est l’histoire d’un chantier sans fin : la rue Alexis de Villeneuve, dans le centre-ville de Saint-Denis, est en travaux depuis le 8 mai. Une intervention sur les différents réseaux d'eaux qui ne devait durer que trois mois. Mais alors que 2019 est à nos portes, les travaux eux, ne sont toujours pas terminés, au grand dam des commerçants.

À la place du trottoir, une immense tranchée à ciel ouvert empêche Ibrahim Cadjee d’ouvrir son magasin de meubles ce matin-là. Au début du mois d’octobre, le commerçant se retrouve obligé de fermer boutique pendant quelques jours.

"J’ai eu un trou béant devant le magasin, ce qui n’était pas prévu puisqu’il y avait eu un accord avec la mairie et le maître d’ouvrage pour que les travaux se fassent la nuit !" explique Ibrahim quelque peu exaspéré.

"Ils ouvrent une tranchée, ils rebouchent, et une semaine après ils reviennent et refont la tranchée, puis la rebouchent à nouveau. […] On ne sait pas du tout quand est-ce que ça va se terminer on est dans le flou total" dit-il. D’autant que les travaux, qui auraient dû prendre fin il y a plus de quatre mois, se sont poursuivis pendant la période des fêtes, un moment charnière pour les commerçants.

​100 000 euros, ce sont les pertes estimées par Christophe Gelly, gérant de la Cave du 60 : "ça a eu pour effet un certain grignotage de notre chiffre d’affaires, à coup de petits morceaux tous les mois depuis le 8 mai".

La circulation est très difficile dans la rue Alexis de Villeneuve depuis le début du chantier, et le stationnement presque impossible. Alors les clients, même les plus fidèles, évitent la zone selon le caviste.



Christophe s'est impliqué dans le dossier, il a assisté au mois d’avril à la réunion d’information organisée par la mairie : "on nous a expliqué qu’il allait y avoir trois mois de travaux, un mois par tronçon de rue, puis un mois pour remettre à neuf la chaussée et les trottoirs". Mais devant son magasin, la route est toujours cabossée.



Là aussi, c’est l’incompréhension : "On a du mal à comprendre pourquoi la route a été ouverte puis refermée à plusieurs reprises. On n’est pas des experts mais quand tu refais dix fois le trou, il me semble qu’il y a quelque chose qui va pas !"

Les vacances du BTP ont commencé et le calme est revenu dans la rue Alexis de Villeneuve, bien que les cicatrices du chantier soient encore visibles.



Contactée, la mairie de Saint-Denis explique que les travaux reprendront fin janvier/ début février pour une durée de deux mois encore. Ils consisteront alors principalement à remettre à neuf chaussées et trottoirs.



Comme le précise Pascal Alezan, référent technique à la direction générale des services techniques de la ville de Saint-Denis, le chantier d’une certaine ampleur consiste à: Créer un réseau de collecte des eaux pluviales, réhabiliter le réseaux d’assainissement des eaux usées, renouveler le branchement d’eau potable, raccorder la fibre optique pour le réseau internet et enfin rénover chaussées et trottoir une fois les travaux souterrains terminés.



Et c’est en creusant le béton que la mauvaise surprise a fait surface, expliquant en partie l’important retard du chantier : "on s’est rendu compte que les réseaux de canalisations étaient très anciens, très nombreux, presque enchevêtrés, ce qui a provoqué pas mal de complications", explique le référent technique.



À cela s’ajoute la difficulté de réaliser les travaux sans interdire la circulation routière sur cet axe, "ce qui oblige à travailler sur des portions de chaussées, ce sont des conditions moins optimales". Selon la mairie, lorsque la durée des travaux a été évaluée à trois mois, il était alors question de fermer la rue.



Suite à ces retards, la livraison de la partie basse de la rue Alexis de Villeneuve avait été repoussée au 15 décembre. Mais le mouvement des gilets jaunes aurait empêché toute intervention sur le chantier, repoussant à l'année prochaine la rénovation de la chaussée et des trottoirs.