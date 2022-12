Royaume-Uni : Tombés dans un lac gelé, trois enfants perdent la vie

Trois garçons sont décédés tragiquement après être tombés dans le lac de Babbs Mill Park à Solihull (Royaume-Uni) dimanche après-midi.



Les garçons, âgés de 11, 10 et 8 ans, ont été transportés d'urgence à l'hôpital après avoir été sortis de l'eau. Malheureusement, ils n'ont pas pu être réanimés, a annoncé la police, précisant qu'un quatrième garçon, âgé de 6 ans, est toujours hospitalisé dans un état critique.



Les fouilles du lac se poursuivent. Les forces de l'ordre cherchent à établir les circonstances du drame et déterminer si d'autres victimes sont tombées à l'eau.



Les autorités britanniques recommandent aux adultes et aux enfants de ne pas s’approcher des points d’eau gelés.